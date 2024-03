Radprofi Mühlberger: „Wird ein großes Spektakel“

Mühlberger selbst kehrt in Spanien auf den Rennsattel zurück. Nach seinem bisher letzten Rennen Mitte Februar erkrankte er und zog es in weiterer Folge vor, sich zu Hause in Salzburg vorzubereiten. Trainingstouren führten den gebürtigen Niederösterreicher auf den Gaisberg oder ins Berchtesgadener Land. Daneben schlief er einen Monat lang im Gästezimmer. Warum? „Ich habe mir eine Höhenkammer gemietet“, erzählt „Mübsi“ im Gespräch mit der „Krone“. Am Ende wurde eine Höhe von 2800 Metern simuliert. Ein Prozedere, auf das auch Langläuferin Teresa Stadlober schwört. „Wir werden sehen, wie gut mir das getan hat“, lacht der Radprofi.