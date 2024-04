Entdecken Sie Genuss bei FourElements & TAVOLATA

Ein Festival voller Entdeckungen und Genüsse

Echte Regionalität mal ein wenig anders. TAVOLATA, was genussvolle, gemeinsame Tafelrunde bedeutet, ist als fröhliches, kulinarisches Fest für alle konzipiert. Die Spitzenköche Klemens Schraml, Max Rahofer und Lukas Kapeller spannen gemeinsam mit den Wirten, Bauern und Manufakturen der Region sowie dem Gastronomie-Nachwuchs den Bogen vom romantischen Dinner im grünen Gartenparadies, einem besonderen Musikdinner über den Dächern von Steyr bis zu einem Gourmetbrunch am Floß – und dies an ungewöhnlichen, fantastischen Orten! Mehr Informationen zu dem Genussfestival TAVOLATA in Steyr erhalten Sie HIER.