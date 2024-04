Josef Pesserl: Eine starke Stimme

Josef Pesserl, Präsident der Arbeiterkammer, steht seit Jahren an der vordersten Front im Kampf für die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mit einem beeindruckenden Rückblick auf erfolgreiche Initiativen und durchsetzungsstarke Maßnahmen, wie die Rückgewinnung von 356 Millionen Euro für Mitglieder und die Durchführung von über 15 Millionen Beratungen, zeigt Josef Pesserl deutlich, wie aktiv und engagiert er seine Rolle wahrnimmt. In einem exklusiven Interview gewährt er uns Einblick in seine umfangreiche Erfahrung und erläutert, wie er die drängenden Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft angeht.