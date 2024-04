Synchron-Stimme von Gandalf und Hannibal tot

Kult-Status bei Hörspielfans

Gemessen an seiner Omnipräsenz als Synchronstimme waren prominente Auftritte von Dux als Schauspieler eher selten. Der gebürtige Berliner war nach seinem Debüt am Renaissance-Theater zuerst in Defa-Kinoproduktionen zu sehen, etwa in dem Märchenfilm „Das singende, klingende Bäumchen“ (1957). Eine seiner bekanntesten Fernsehrollen war der Kriminalobermeister Schlüter in der westdeutschen Serie „Polizeifunk ruft“ (1966-1970) und in der Nachfolge-Serie „Hamburg Transit“ (1970-1974) vom NDR. In dem Straßenfeger „Das Halstuch“ (WDR) nach Francis Durbridge spielte er 1962 den Sergeant Jeffreys.