Russen greifen jetzt mit Kamikaze-Motorrädern an

Himmelfahrtskommando durch Artilleriefeuer

In einem weiteren, vom TV-Sender Russia 1 verbreiteten Video kommen jedenfalls Soldaten zu Wort, die sich rühmen, sie würden mit diesen Himmelfahrtskommandos durch gegnerisches Artilleriefeuer – eine Hand am Lenker, in der anderen die Waffe – den Feind in ihren Stellungen überraschen.