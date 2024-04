Elf Meter in Schacht gestürzt: Arbeiter überlebt

Erinnerungen an Unfall am Achensee

Der Arbeitsunfall in Westendorf erinnert an einen ähnlichen Vorfall Anfang 2018: Damals war in einem Restaurant in Pertisau am Achensee ein 47-Jähriger mit vier weiteren Personen in einem steckengebliebenen Lift gefangen. Beim Versuch, hinauszuklettern, stürzte der Mann rund acht Meter ab und wurde dabei schwer verletzt.