Atletico Madrid – Borussia Dortmund ab 21 Uhr LIVE

Mauern will Dortmund nicht. Den Fünften der deutschen Bundesliga hätte es bei der Auslosung härter treffen können. Ähnlich wie die Borussia haben auch die „Rojiblancos“ in LaLiga als Vierter nichts mehr mit dem Titelrennen zu tun. Dortmund-Trainer Edin Terzic erwartet ein Duell auf Augenhöhe und macht seinen Profis Mut: „Wir fahren dorthin, holen uns ein gutes Ergebnis, um dann sechs Tage später eine fantastische Nacht in Dortmund zu erleben.“ Sein Gegenüber Simeone sah Parallelen zwischen den beiden Mannschaften. „Sie erleben dieses Jahr eine Saison, die vergleichbar zu unserer ist. Es wird hart.“