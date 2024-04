Paris Saint-Germain gegen Barcelona ab 21 Uhr LIVE

Xavi setzt auf Talent und Zuversicht

Auf dem Platz dürfte es bei der Neuauflage wieder hoch hergehen. Barcelona wartet seit dem Triumph 2015 auf den sechsten Titel im höchsten europäischen Klubbewerb. In der Liga liegt der Titelverteidiger acht Punkte hinter Real Madrid, in der Copa del Rey kam das Aus schon im Viertelfinale. Trainer Xavi Hernandez wird nach der Saison seinen Posten räumen. Er kenne Luis Enrique sehr gut, merkte er an. „Es ist Zeit, zu träumen und zu zeigen, dass wir mit einem der besten Teams in Europa mithalten können“, sagte Xavi. PSG sei „vielleicht Favorit“, hielt er fest. Seinem jungen Team mangle es an Erfahrung in dieser Phase. „Aber wir haben viel Talent und Zuversicht.“