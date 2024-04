Transgender-Frauen von Frauensport ausgeschlossen

„Nur NAIA-Sportstudentinnen, deren biologisches Geschlecht weiblich ist, dürfen an Frauensportarten unter dem Dach der NAIA teilnehmen“, heißt es in den Richtlinien des Verbandes. Weibliche Athleten, die eine Therapie mit männlichen Geschlechtshormonen begonnen haben, dürfen an internen Trainingseinheiten, Übungen und Teamaktivitäten teilnehmen, sind aber von externen Wettkämpfen ausgeschlossen. Sie können demnach an Männersportarten teilnehmen, wenn sie alle Teilnahmevoraussetzungen erfüllen.