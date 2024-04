Mit der Mixed-Reality-Brille auf dem smarten Acker

Um die Weiterentwicklung des AR-Prototyps voranzutreiben, sei schon ein Nachfolgeprojekt geplant. Dann könnte man mit AR und Drohnenflügen Pflanzenkrankheiten überwachen oder auch in der alpinen Landwirtschaft Unfälle durch unsichere Bodenverhältnisse verringern. Potenzial sieht der FH-Projektleiter auch in der Dokumentation von Daten am Feld – gerade auch hinsichtlich des Klimawandels, der zu Veränderungen in der Landwirtschaft führt. Ebenso sei ein Einsatz in der Baubranche, der Landschaftsplanung oder in der Archäologie mit georeferenzierten Daten denkbar.