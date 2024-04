Unfall auf Kreuzung: Auto gegen Ampel geschleudert

Unfalllenker wurden leicht verletzt

Und so gingen plötzlich die Lichter aus - und der Frühverkehr stand während der Bergung der schwer beschädigten Fahrzeuge großteils still. Die beiden Unfalllenker überstanden den Frontalzusammenstoß mit leichten Verletzungen und begaben sich selbstständig ins Krankenhaus. An ihren Pkw entstand jeweils ein Totalschaden.