Wolff? „Dachte, er hätte anderes Rennen gesehen“

Vier Rennen sind in der laufenden Formel-1-Saison erst absolviert, doch schon jetzt gibt’s große Sorgenfalten beim einstigen Topteam Mercedes. „Toto Wolff, der nicht weiß, was er sagen soll. Zum Beispiel, als er meinte, dass sie in Suzuka gut gefahren wären. Da dachte ich, er hätte ein anderes Rennen gesehen“, wundert sich Experte Christian Danner.