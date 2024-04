Die Leiden des Wolff und ein Test für Kimi

Die Zeiten, in denen man Toto Wolff in und rund um die Mercedes-Garage lachen gesehen hat, sind lange vorbei. Und auch heuer darf man getrost davon ausgehen, dass Max Verstappen, Sergio Pérez und das gesamte Red-Bull-Racing-Team in einer Parallelwelt unterwegs sind, für die anderen neun Teams sich nur eine Frage stellt: Wer wird der Beste vom Rest?