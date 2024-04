Schopp: „Sturm ist teils besser als das Original“

Einerseits weiß Schopp, dass Hartberg letzten Sommer noch im Abstiegskampf gestanden hat und die Meisterrunde eine bewundernswerte Leistung ist, aber das Treten auf der Stelle tut weh: „Wir hätten uns in Klagenfurt drei Punkte verdient, schaffen es aber nicht, unsere Chancen zu nützen und brauchen uns dann nicht aufzuregen, wenn wir in der 99. Minute aus einem Elfer den Ausgleich kriegen. Da war wirklich sehr viel Naivität dabei.“ Welche allerdings auch den Sperren von Mamadou Sangare, Donis Avdijaj und Manuel Pfeifer geschuldet war: „Ohne der Erfahrung dieser drei Leistungsträger war viel Nervosität am Platz – und das hat eben Auswirkungen. In der Breite fehlt uns die Stärke.“