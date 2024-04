19-Jähriger stürzt nach Party in Schlucht – tot

Schreckliches Unglück in der Zemmschlucht in Mayrhofen in Tirol: Nach einer privaten Feier ist ein erst 19 Jahre alter Bursch 50 Meter tief in die Schlucht gestürzt. Er kam dabei ums Leben. Das gibt die Tiroler Polizei am Montag bekannt. Das Opfer stammt aus den Niederlanden.