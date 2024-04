Heldenplatz ganz im Zeichen der Elektromobilität

Heldenplatz als Testgelände für neue Mobilitätstechnologien

Ein besonderes Highlight ist heuer die Zusammenarbeit mit der Burghauptmannschaft Österreich und dem Verein IAMTS – International Alliance for Mobility Testing and Standardization. Diese Kooperation ermöglicht es, innovative, individuelle und autonome Fahrlösungen direkt auf einem der geschichtsträchtigsten Plätze Wiens zu präsentieren. Damit werde der Heldenplatz nicht nur zu einem Testgelände für neue Mobilitätstechnologien, sondern auch zu einem Ort, an dem Geschichte und Zukunft der Mobilität aufeinandertreffen, heißt es dazu in einer Presseaussendung zum Event.