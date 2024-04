Chinesinnen in Graz zur Prostitution gezwungen

In Grazer und Wiener Bordellen angestellt

Die Frauen sollen zudem in ihrer Freiheit beraubt, und genötigt worden sein. Die Opfer reisten vorwiegend mit dem Flugzeug über Wien-Schwechat, oder dem Zug aus Italien, rechtmäßig nach Österreich. Im Land angekommen, nahmen dann die Verdächtigen ihnen ihre Reisedokumente ab. Dann stellten die Frauen in Folge einen Asylantrag, um schließlich legal einer Arbeit nachgehen zu können. „Angestellt“ wurden die Chinesinnen daraufhin in diversen Bordellen in Graz und Wien.