Mostviertler Rebell geht beharrlich seinen Weg

Weltweite Ausstellungen eines „Vagabunden“

Das aber in vielen Facetten: Etwa durch einen Schrein für Ken Saro-Wiwa, einem nigerianischen Schriftsteller, der wegen seines Eintretens gegen einen Ölkonzern in einem Schauprozess hingerichtet wurde. Mutig eckte Miguel Horn, dessen künstlerisches Vagabundentum bis nach Chile, New York und Paris führte, auch anderswo an. Etwa mit einer Ausstellung, die in Blindenmarkt die Gräuel des Krieges und die Abgründe des menschlichen Wesens grell beleuchtet – und zwar so schonungslos, dass die Schau vom örtlichen Kameradschaftsbund boykottiert und durch den entfachten Proteststurm sogar abgebrochen werden musste.