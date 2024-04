Garner: Durchbruch nach Weinkrampf bei Vorsprechen

Tränen beim Vorsprechen

Garner verriet, dass sie in ihrer Audition eine Szene spielen musste, in der Noel Crane, eine der Hauptfiguren der TV-Show, mit ihr Schluss machte. Jennifer steigerte sie derart in ihre Rolle herein, dass sie einen Heulkrampf bekam. Denn Crane wurde von Scott Foley, Garners damaligen Ehemann, gespielt.