Fußgeherin am Zebrastreifen niedergefahren

Ein Moment der Ablenkung oder Unkonzentriertheit – und schon ist es passiert! In Freistadt übersah eine Autolenkerin eine Fußgeherin, die sich am Schutzweg über die Fahrbahn begeben wollte. Der Zusammenprall war so heftig, dass die 29-Jährige zu Boden geschleudert wurde und verletzt liegen blieb.