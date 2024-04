Mit Konsequenz und Disziplin ins Viertelfinale

Kapitän Sebastian Käferle und Co. ließen es in Eisenstadt von Anfang nicht draufankommen, wollten sich kein zweites Mal in dieser Saison vom „kleinen Bruder“ ärgern lassen. Mit dem Play-off-Ticket vor Augen waren sie konsequenter, dominanter am Rebound und führten bereits nach 20 Minuten um 29 Zähler. Obwohl mit Munis Tutu und Florian Köppel zwei Spieler verletzt passen mussten, konnte Trainer Horst Leitner recht früh locker durchwechseln. Am Ende stand es 92:64.