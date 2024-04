Fall Danka: Verdächtige waren Teil des Suchtrupps

Berichten der serbischen Medien zufolge haben die Tatverdächtigen sich aktiv an den Ermittlungen beteiligt, gaben vor, bei der Suche nach dem Mädchen zu helfen. „Sie beteiligten sich an der Suche auf der Mülldeponie, obwohl sie die (mutmaßlichen, Anm.) Täter waren“, so Nina Čolić.