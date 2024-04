Wer schenkt uns ein himmlisches, liebes Zuhause?

Frechdachs sucht liebe Familie!

Jack Russell Terrier „Freddy“ ist circa fünf Jahre alt und kastriert. Der niedliche Rüde ist so, wie es sich für einen Terrier gehört, frech, wild und laut. Er ist ein wunderbarer Wegbegleiter und möchte immer bei seinem Menschen sein, da er leider nicht alleine bleiben kann. Der Terrier wünscht sich aktive Menschen, die mit ihm auch viel Zeit draußen verbringen. Wer schenkt ihm sein Herz und will einen guten Freund in Freddy finden? Telefonnummer: 0512/581451.