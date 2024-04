Sturm soll an „Mauer des Schreckens“ zerschellen

„Ein Spitzenspiel, in dem es um so viel geht, hat eine hohe Bedeutung. Das kann eine emotionale Hochschaubahn sein“, fiebert Salzburg-Coach Gerhard Struber dem Cup-Halbfinale am Donnerstag (20.45, live auf ORF1) gegen Sturm Graz entgegen. Der Übungsleiter des Bundesliga-Tabellenführers ist sich im Klaren darüber, dass es auch heute wieder hoch hergehen wird. Weshalb er sagt: „Wir müssen leidensfähig sein in diesem Spiel und alles in die Waagschale werfen.“