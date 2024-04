Auto-Lenkerin (34) krachte gegen Brückengeländer

Frau war im Auto eingeklemmt

Die 34-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr (Ratschendorf, Gosdorf, Mureck) musste die Frau aus dem Fahrzeug befreien. Da ihre Verletzungen so schwer waren, war ein Alkotest am Unfallort nicht möglich. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin eine Blutabnahme an. Weitere Ermittlungen zum Unfall werden von der Polizeiinspektion Mureck geführt.