Mercedes-Pilot Lewis Hamilton: „Ich wurde beraubt“

Vater stets an seiner Seite

Der Brite verpasste es damit, mit acht Titeln alleiniger Rekordhalter zu werden, was ihn noch heute beschäftigt: „Wurde ich beraubt? Offensichtlich. Ich meine, ihr kennt die Geschichte.“ Immerhin sei sein Vater an seiner Seite gewesen, was dem mittlerweile 39-Jährigen geholfen habe, sich wieder aufzurappeln. „Wir haben die Achterfahrt des Lebens gemeinsam durchgemacht, und ausgerechnet an jenem Tag, als ich die größten Schmerzen spürte, war er bei mir. Und er hat mir immer klargemacht, stets wieder aufstehen zu müssen und sich nie unterkriegen zu lassen.“