Salzburg zog nach Krimi ins Finale ein

Kein Sieger in der regulären Spielzeit

In Drittel drei waren es dann wieder die Südtiroler, die anschrieben. Nach Fehler von Wukovits im Aufbau schob Frigo zum 2:1 ein. Doch die Antwort kam postwendend – Bourke traf zum 2:2. Die Partie entwickelte sich immer mehr zu einem Krimi. Und sollte in der regulären Spielzeit keinen Sieger mehr finden. Eine Verlängerung musste her!