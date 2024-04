Museum lüftet die Geheimnisse tiefer Erdkeller

Virtuelle Tour

Den spannenden Bogen in die Gegenwart schlagen der Arbeitskreis für Erdstallforschung und sein Vorsitzender Otto Cichocki. Zuletzt war er mit Michael Weissl vom Institut für Geologie der Uni Wien durch die engen Gänge eines Eggenburger Erdstalls gekrochen, ganz wie seinerzeit Karner und Frischauf. Mit dabei: nicht die Blitzlichtkamera, sondern modernstes Equipment, das es erlaubte, den Erdstall im 3-D-Modell zu dokumentieren. Die dadurch ermöglichte virtuelle Führung des Ausgräbers läuft in einer Medienstation. Also: Auf in diese geheimnisvoll Welt!