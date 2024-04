Salzburger Kulturvereinigung hat neuen Leiter

Seine internationale Konzerttätigkeit in etwa 3.000 Live-Konzerten ließ Schmid zu einem der wichtigsten Geiger unserer Zeit werden, hieß es in der Aussendung der Kulturvereinigung. So habe das Fono-Forum-Magazin kürzlich seine Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter Seiji Ozawa zu einer der „Zehn Besten Live-CDs aller Zeiten“ gewählt. Als Geigenvirtuose sei Schmid sowohl in der Welt der Klassik als auch im Jazz künstlerisch zu Hause.