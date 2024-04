Kaufalarm! In diesen Städten können Sie zuschlagen

Rund 100.000 Objekte sind alleine in der Immobilien-Suche auf willhaben zu finden, 20.000 davon sind Mietwohnungen, gar 35.000 Wohnungen stehen zum Verkauf. Das Angebot an Liegenschaften ist derzeit groß, die Nachfrage ebenso. Für Anleger ist nach wirtschaftlich schwierigen Jahren nun wieder die Zeit gekommen, Bares in die Hand zu nehmen und in Wohnungen zu investieren.