Frühjahrsputz endet oft mit Behandlung im Spital

Frauen mit 68 Prozent am häufigsten betroffen

Von den insgesamt 26.700 Verletzten im Vorjahr mussten 80 Prozent ambulant und 20 Prozent stationär behandelt werden. Laut Johanna Trauner-Karner, der Leiterin des Fachbereichs Sport- und Freizeitsicherheit beim KFV, „zeigen unsere Auswertungen, dass in den vergangenen fünf Jahren in 46 Prozent der Fälle Ablenkung, Hektik und Unachtsamkeit die Unfallursache bei Reinigungsarbeiten im Haushalt waren“. Auch zu den Verletzungsarten führt das KFV eine Statistik. Ganz oben rangieren Knochenbrüche (52 Prozent), gefolgt von offenen Wunden (17 Prozent) sowie – ex aequo – Sehnen- und Muskelverletzungen und Prellungen mit jeweils zehn Prozent.