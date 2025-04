Maklerin verrät: „So funktionieren Luxuskunden“

In welcher Preisklasse bewegen sich Ihre Immobilien?

Von 350.000 bis 50 Millionen Euro. Das kleine, gut vermietbare Stadtapartment findet man genauso in einem Bauprojekt wie die luxuriöse Dachgeschoßwohnung mit Blick über Wien. Die Kunst ist, beides in einem Projekt zu kombinieren. Hier unterstützen wir Projektentwicklung bereits im Ankaufs- und Selektionsverfahren, über die Planung der Grundrisse und der Ausstattung und eben den Verkauf an die Kunden. Zweistellige Millionenbereiche findet man bei Zinshäusern und Villen in sehr guten Lagen.