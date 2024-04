Bayern-Kandidat: „Eine tolle Mannschaft, aber …“

Bereits acht Liga-Tore

Im Gegensatz zu seinem Trainer vermied Frimpong aber ein klares Bekenntnis zu Bayer Leverkusen: „Man weiß nie, was in der Zukunft im Fußball passiert. Es ist immer was los im Fußball.“ Ein Wechsel im Sommer ist demnach keinesfalls ausgeschlossen. Eine Entwicklung, die man in München sicher aufmerksam verfolgt.