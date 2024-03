Festnahme: 23-Jähriger hat schon viel am Kerbholz

In die Justizanstalt eingeliefert

„Der Beschuldigte war zum Großteil der Taten geständig – er wird auch wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen wie etwa Lenken eines PKW ohne Lenkberechtigung, Lenken eines nicht zum Verkehr zugelassenen Kfz und wegen anderen Dingen der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt zur Anzeige gebracht“, erklärt ein Polizist, was auf den 23-Jährigen zukommen wird. Außerdem ordnete die Staatsanwaltschaft Klagenfurt die Festnahme des Beschuldigten an, er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.