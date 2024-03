Sageder: „Es war eines der schwierigsten Spiele“

Thorsten Mahrer (Klagenfurt-Abwehrspieler): „Das war eine gute Leistung von uns. Das Einzige, was wir uns vorwerfen können, ist, dass wir nicht konsequent in den Abschlüssen waren. Wir müssen in Führung gehen, dann wird es schwer für den LASK. Mit einer Führung spielt es sich leichter. Wir bekommen ein Gegentor aus einem Standard, ansonsten haben wir es gut verteidigt. Das Ergebnis tut weh. Wir müssen weiter Attacke geben, weiter die Leistungen bringen, dann werden die Punkte kommen. Wir müssen konsequenter sein, reifer werden als Mannschaft.“