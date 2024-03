LASK gegen Austria Klagenfurt ab 14.30 Uhr LIVE

Nun soll es also beim LASK klappen, so wie – fast – Anfang Februar. „Im Grunddurchgang waren wir in Linz schon nah dran an einem Dreier“, erinnerte Schumacher. „Wir fahren dahin, um Zählbares mitzunehmen.“ Schließlich will Violett nach zwei sechsten Plätzen in den Vorsaisonen diesmal mehr. „Es wäre absoluter Schwachsinn, wenn wir uns damit zufriedengeben würden, auf Platz sechs einzulaufen“, stellte Kapitän Thorsten Mahrer fest.