Chance Perdomo stirbt mit 27 nach Motorrad-Crash

Auch in „After Love“-Reihe dabei

Chance Perdomo wurde 1996 in Los Angeles geboren und wuchs im britischen Southampton auf. Sein Schauspiel-Debüt feierte 2016 in dem Kurzfilm „Longfield Drive“, zwei Jahre später wurde er für seine Hauptrolle in dem BBC-Film „Killed by my Debt“ für einen BAFTA als bester Schauspieler nominiert.