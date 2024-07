„Das Grätzel hat mich empfangen und aufgefangen“

Eine dieser Sendungen nahm er im Sommer letzten Jahres am Grätzelfest unter tobenden Kindern und schmausenden Erwachsenen auf. Ein Fest, das sich über die Jahre einen Status im Grazer Bezirk Geidorf erarbeitet hat. Es ist eines von vielen Beispielen dafür, was in der Gemeinschaft möglich ist. Denn seinen Ursprung nimmt das 450 Mitglieder starke Grätzel in einer Initiative für den Erhalt des Margaretenbads. „Viele haben dort schwimmen gelernt oder ihren Mann kennengelernt. Sie hatten eine emotionale Verbindung zum Bad und wollten nicht, dass es zusperrt“, erzählt Beiser.