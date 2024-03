Heraf: „Ich habe es schon beim Aufwärmen gespürt!“

Thomas Silberberger (Tirol-Trainer): „Es ist ein absolut verdienter Sieg. Wir waren über weite Strecken Herr der Lage. Das wichtige 1:0 ist so entstanden, wie wir im Training gearbeitet haben, mit langen Bällen in die Spitze. Das war sinnbildlich. Dass es am Ende noch knapp geworden ist, bringt das Spiel mit sich, aber es wäre unverdient gewesen, wenn wir Punkte liegen gelassen hätten, weil wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Fünf Punkte ist ein guter Vorsprung in dieser Phase der Meisterschaft. Ich hatte schon das Gefühl, dass man bei Lustenau dachte, man werde nach diesem Spieltag vor uns stehen.“