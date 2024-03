Insasse legte Feuer in Grazer Justizanstalt

Seine Strafe verbüßt er aktuell in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Und auch dort verhält er sich alles andere als ruhig. Wie Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz bestätigt, zertrümmerte er Mitte März einen Fernseher und einen Sessel in seinem Haftraum. Zwei Tage später wurde es allerdings richtig gefährlich, die Tat hätte in einer Katastrophe enden können: Er legte in seiner Zelle Feuer! Das tat er, in dem er eine Plastikbox – darin bewahren Insassen zum Beispiel Decken oder Rasierer auf – in Brand steckte. Währenddessen blieb der Häftling seelenruhig auf seinem Bett sitzen und nippte immer wieder einen Schluck Wasser.