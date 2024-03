Literatur wird heuer mit allen Sinnen erlebt

„Mein Buch kenne ich ja schon, ich freue mich auf das restliche Programm“, erzählt der diesjährige Rauriser Literaturpreisträger Matthias Gruber. Am 3. und 4. April wird er auf der Bühne im Mesnerhaus aus seinem preisgekrönten Romandebüt „Die Einsamkeit der Ersten ihrer Art“ lesen. Ein Seitenwechsel für Gruber, der davor als Journalist gearbeitet hat. „Das, was man in diesem Beruf schreibt, ist doch etwas ganz anderes“, stellte der Salzburger fest und widmete sich deshalb lieber umfassenderen Werken. Und sein Debüt wurde gleich zu einem Erfolg. „Man kann über den ästhetischen Gewinn der Lektüre nur staunen. Dieses Buch wirft einen neuen Blick auf das Leben und was es sein kann“, lautete die Begründung der Jury.