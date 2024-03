Der neue Gigant feiert seine Premiere

Zuletzt spielte der Amerikaner auf der Universität von New Haven, war dort auch zweimal Kapitän. „In seiner Division war er sehr erfolgreich. Devonte ist eine Führungsfigur und hat sich auch sofort gut eingelebt“, freut sich auch Sportchef Christoph Kipperer. In der Vorwoche war Myles beim Spiel in Mödling als Unterstützung an der Seitenlinie dabei. Diese Woche will er aber selbst auf dem Feld stehen und Gas geben.