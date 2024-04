„Die Austria hat einfach eine andere Dimension“

... Philipp Hosiner und eine mögliche Rückkehr zu den Profis: „Man muss sagen, der Hosi ist ein absolutes Vorbild, auch in Sachen Körperpflege. Die jungen Burschen der Violets schauen zu ihm auf. Er ist ein absoluter Goldgriff. Und hätte sicher immer noch das Zeug in der Bundesliga zu spielen, ist physisch top. Aber ich glaube, für Austria-Trainer Michael Wimmer war er nie wirklich ein Thema. Philipp ist aber eine echte Identifikationsfigur in Favoriten, egal in welcher Liga er spielt.“