Ford Explorer: Österreich-Start nach Weltumrundung

Die Reichweite des 4,47 Meter langen und über zwei Tonnen schweren Fahrzeugs ist jedenfalls beeindruckend: mehr als 600 Kilometer nach WLTP in der Extended-Range-Variante mit Heckantrieb. „Genug, um auch Ausfällen der Stromversorgung in Afrika oder einem mangelhaften Ladenetzwerk in der chilenischen Atacama-Wüste zu begegnen“, heißt es von Ford.