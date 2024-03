ÖFB-Torshow: „Viel besser geht’s nicht mehr“

Nach der Türkei ist nun vor der EURO, am 29. Mai sieht sich das Team wieder, da trifft man sich in Windischgarsten zur finalen Vorbereitung auf die Europameisterschaft, inklusive der beiden Testspiele gegen Serbien am 4. Juni in Wien und die Schweiz am 8. Juni in St. Gallen. Die Fans sind voller Vorfreude auf die EURO, sangen im Ernst-Happel-Stadion: „Oh, wie ist das schön“.