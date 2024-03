Bei Prüfungsfahrt ein Menschenleben gerettet

„Ich bin seit 26 Jahren in der Fahrschule, habe so etwas aber noch nie gehabt“, ist Marius Binder von der Fahrschule Burgstaller in Braunau am Tag nach seiner Lebensrettung erleichtert. Am Montag war er gegen 14.30 Uhr gemeinsam mit einem Fahrschüler und Prüfer Franz Schwarzgruber unterwegs. Am Programm stand eine Lkw-Prüfungsfahrt samt Anhänger. Doch nach gut einer Stunde kam es auf der B 148 zwischen Braunau und Altheim zu einem nicht geplanten Stopp.