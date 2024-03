Herrlichste Genüsse: Sogar Spargel sprießt schon

Auch darüberhinaus ist der Markt voller kulinarischer Verlockungen aus steirischer Hand. Junge Karotten wollen mit in die Salatschüssel, junger Spinat wird zur Delikatesse, der Kohlrabi ist so gut, dass wir gleich einen rohen kosten müssen. . . Und Bärlauch gibt es auch, was für eine Krönung für jeden Salat, auf der Eierspeis´, dem Butterbrot!