EM-Teilnahme für ÖFB auch wichtige Finanzspritze

Die Zahlungen an Totalunternehmer Strabag laufen bis Anfang 2026. Hohe Kreditzinsen will sich der Verband ersparen. „Da hat sich ausgezahlt, dass der ÖFB in den letzten 20 Jahren erhebliche Rücklagen aufgebaut hat“, sagte Neuhold. Schon in der Ära von Generaldirektor Alfred Ludwig, bis 2016 im Amt, habe man immer im Hinterkopf gehabt, diese in wirtschaftlich guten Zeiten aufzubauen, um sich irgendwann eine eigene Infrastruktur leisten zu können. „Dieser Moment ist jetzt gekommen.“