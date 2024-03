Spuren der Katastrophe noch allgegenwärtig

Unwetter forderte Todesopfer

Das Unwetter forderte leider auch ein Todesopfer. Ein 82-jähriger Pensionist war von einer Mure mitgerissen worden, er konnte leider nur noch tot geborgen werden. Viele Häuser, Brücken und sogar ein Kraftwerk wurden zerstört. „Wenn ich an diese Nacht zurückdenke, so kommen noch immer belastende Bilder hoch und die Gedanken daran, wie groß die Zerstörungskraft der Natur ist, wenn man nicht gut genug darauf aufpasst“, so Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig. Teilweise standen Gebäude bis in den ersten Stock unter Wasser. Es handelte sich um ein 150-jährliches Hochwasser.