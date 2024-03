61-jähriger Mann überlebte Tauchgang nicht

Ein 61 Jahre alter Mann hat am Sonntag bei einem Tauchunglück vor Meersburg in Deutschland sein Leben gelassen. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Hobbysportler allein zu einem Tauchgang aufgemacht. Aus noch ungeklärten Gründen musste er diesen nach rund zehn Minuten plötzlich abbrechen und leitete in etwa 20 Metern Tiefe einen Notaufstieg an die Oberfläche ein.